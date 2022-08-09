Шахты на оккупированных территориях Луганской области на грани закрытия из-за массовой мобилизации — Гайдай

9 августа, 08:58
В псевдореспубликах не хватает шахтеров из-за массовой мобилизации (Фото:OnzeCreativitijd/Pixabay)

В псевдореспубликах не хватает шахтеров из-за массовой мобилизации (Фото:OnzeCreativitijd/Pixabay)

Шахты на оккупированных территориях Луганской области оказались на грани закрытия из-за массовой мобилизации в псевдореспублике.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году. Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт отмеченных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка — еще один шаг к полной остановке предприятий», — рассказал он.

Видео дня
Читайте также:
«Превращается в Женскую народную республику». Гайдай рассказал о масштабах российской мобилизации в оккупированной Луганской области

Глава ОВА добавил, что сотрудники угольных предприятий вынуждены овладевать новыми профессиями и работать по совместительству, так как шахтеров «едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий».

«Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали», — резюмировал Гайдай.

В начале августа Гайдай заявил, что у россиян значительные потери на войне, пехоту они пополняют жителями недавно оккупированных городов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине на территории ОРДЛО начали массово забирать мужчин псевдореспублик на войну против Украины. Мужчин задерживают на улицах и забирают в военкоматы.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мобилизация Луганская область Шахты ЛДНР Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Чтобы похудеть, можете воспользоваться несколькими простыми советами (Фото:Pixabay)
Не ведитесь /
Пять лайфхаков для похудения, которые на самом деле не работают
9 августа, 07:00
Питание
Дэниел Фрид
Американский дипломат
Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

8 августа, 23:37
Мнения
Костюмы с цветочным принтом, платья в стиле пэчворк и яркие мини платья с вьетнамками — в моде в августе (Фото:instagram.com/sasha.mei; slipintostyle; chiaraferragni)
Большие тенденции и микротренды /
9 образов, в которых модницы будут жить в августе
8 августа, 21:30
Красота и мода
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X