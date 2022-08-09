Шахты на оккупированных территориях Луганской области на грани закрытия из-за массовой мобилизации — Гайдай 9 августа, 08:58 В псевдореспубликах не хватает шахтеров из-за массовой мобилизации (Фото:OnzeCreativitijd/Pixabay)

Шахты на оккупированных территориях Луганской области оказались на грани закрытия из-за массовой мобилизации в псевдореспублике.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году. Это, в частности, Сорокино (Краснодон), Ровеньки, Довжанск (Свердловск). Почти всех, кого можно было отправить на фронт из шахт отмеченных населенных пунктов, уже мобилизовали в начале вторжения. Сейчас каждая повестка — еще один шаг к полной остановке предприятий», — рассказал он.

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Глава ОВА добавил, что сотрудники угольных предприятий вынуждены овладевать новыми профессиями и работать по совместительству, так как шахтеров «едва хватает для поддержания жизнедеятельности предприятий».

«Дошли до того, что начали приглашать на работу мужчин из соседних областей России. Ситуация близится к катастрофической. Хотя кто-то утверждает, что они еще толком не начинали», — резюмировал Гайдай.

В начале августа Гайдай заявил, что у россиян значительные потери на войне, пехоту они пополняют жителями недавно оккупированных городов.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине на территории ОРДЛО начали массово забирать мужчин псевдореспублик на войну против Украины. Мужчин задерживают на улицах и забирают в военкоматы.

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