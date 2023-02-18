Коммунальные услуги отсутствуют. В многоэтажках Лисичанска замерзла вода и разорвало бойлеры — ОВА

18 февраля, 18:09
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Разрушения в Лисичанске, 27 июня 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Разрушения в Лисичанске, 27 июня 2022 (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

По данным Луганской ОВА, во временно оккупированном Лисичанске из-за отсутствия централизованных коммунальных услуг в многоэтажках замерзла канализация, а в квартирах разорвало бойлеры, ведь при эвакуации люди не сливали воду.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

В ОВА отметили, что проблемы есть и там, где россияне хотя бы пытаются что-то восстановить. В частности, в некоторые школы оккупированной части Луганской области приезжали бригады из Ставропольского края РФ — они работали там, где можно было обойтись косметическим вмешательством.

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«Даже при таких условиях эти рабочие использовали некачественные материалы, оставили значительные щели в стенах, из-за чего очень быстро появился грибок. Крыши не выдержали первые серьезные осадки», — написали в Луганской ОВА.

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Там добавили, что таким образом у директоров оккупированных учебных заведений сразу появился повод повысить родительский взнос на ремонт школ.

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Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Луганская область Лисичанск Многоэтажка Война России против Украины

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