Ситуация в Лисичанске. Город под постоянными обстрелами, в нем остаются 15 тысяч жителей — Гайдай 29 июня, 21:46 Трасса Лисичанск-Бахмут не используется, поскольку она полностью простреливается (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Лисичанске остается около 15 тысяч мирных жителей, город находится под постоянными обстрелами. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в комментарии Freedom.

«Город полностью обстреливается, постоянно большими калибрами. Бои постоянно продолжаются на окраинах города. Российская армия пытается постоянно штурмовать», — рассказал он.

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Он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут не используется, поскольку она полностью простреливается. Однако, по его словам, украинские силы используют другие маршруты для передачи гуманитарной помощи в город.

Гайдай сообщил, что в результате авиаудара был уничтожен склады с гумпомощью, почти разрушены ангары и поврежден транспорт, но обошлось без жертв.

«Что касается людей, где-то 15 тысяч остаются в Лисичанске», — сказал он, добавив, что в городе продолжается «тихая эвакуация».

По данным Генштаба, оккупанты при поддержке артиллерии пытаются блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск — Бахмут.

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