Передавали данные через Starlink. Более 50 человек в Лисичанске подозреваются в работе на вражеские войска — Гайдай 13 июня, 00:12 Цей матеріал також доступний українською Последствия разрушений в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что порядка 50 жителей Лисичанска подозревают в передаче информации об украинских военных российским оккупантам.



Гайдай отметил, что коллаборанты передавали данные через сеть Starlink.

«СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств, которых, возможно, „сливалась“ информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть Starlink. Именно такие установлены во всех наших гумштабах», — подчеркнул Гайдай.

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Он сообщил, что коллаборанты, при этом, приходили в гуманитарные штабы и получали помощь — а затем помогали российским войскам.

«Приходили, брали гуманитарку, просили помощь, получали ее и, не выходя из штаба, предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих? СБУ уже обнаружили каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня», — заявил Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай/Facebook

В воскресенье, 12 июня, в Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.

Также российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливает третий.



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