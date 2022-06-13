Передавали данные через Starlink. Более 50 человек в Лисичанске подозреваются в работе на вражеские войска — Гайдай

13 июня, 00:12
Цей матеріал також доступний українською
Последствия разрушений в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Последствия разрушений в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что порядка 50 жителей Лисичанска подозревают в передаче информации об украинских военных российским оккупантам.

Гайдай отметил, что коллаборанты передавали данные через сеть Starlink.

«СБУ с полицейскими провели в Лисичанске комплексную проверку лиц, с мобильных устройств, которых, возможно, „сливалась“ информация относительно наших военных. Показательно, что российские агенты передавали данные через спутниковую сеть Starlink. Именно такие установлены во всех наших гумштабах», — подчеркнул Гайдай.

Видео дня

Он сообщил, что коллаборанты, при этом, приходили в гуманитарные штабы и получали помощь — а затем помогали российским войскам.

«Приходили, брали гуманитарку, просили помощь, получали ее и, не выходя из штаба, предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают. За что вы сдавали своих? СБУ уже обнаружили каналы связи представителей оккупантов с так называемыми корректировщиками огня», — заявил Гайдай.

Сергій Гайдай/Facebook
Фото: Сергій Гайдай/Facebook
Читайте также:
«Истребление жителей Донбасса». Фотограф опубликовал ужасающие кадры из Лисичанска: под огнем РФ — дома и гражданские

В воскресенье, 12 июня, в Лисичанске Луганской области в результате обстрела со стороны россиян погиб шестилетний ребенок.

Также российская армия разрушила второй мост между Северодонецком и Лисичанском, мощно обстреливает третий.

https://www.youtube.com/watch?v=-MboonWmf98
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Лисичанск Луганская ОГА Сергей Гайдай Война в Украине Коллаборант Starlink Война России против Украины Коллаборационизм

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X