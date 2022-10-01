ВСУ окружили оккупантов и контролируют все пути выхода. Фонд Вернись живым показал видео из Лимана 1 октября, 16:45 Фонд Вернись живым показал видео из Лимана (Фото:Фонд Вернись живым/Facebook)

В субботу, 1 октября, благотворительный фонд Вернись живым опубликовал видео из Лимана, на котором зафиксированы оккупанты, которые пытаются скрыться из города.

Соответствующие кадры обнародовали в Facebook.

Отмечается, что видео снято на украинский беспилотный летательный аппарат Лелека, предназначенный для ведения разведки.

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На записи с дрона видна улица, по которой в одном направлении движется большое количество автомобилей, среди которых грузовики и военная техника.

Фонд Вернись живым подписал видео: «Российские оккупанты бегут из Лимана Донецкой области».

Военнослужащие ВСУ в субботу, 1 октября, установили на въезде в город украинский флаг.

Утром 1 октября глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в окружении в городе Лиман находятся около 5 тысяч российских военных.

Позже стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты вблизи города, а именно: Ямполь, Новоселовку, Шандриголово, Дробышево и Ставки. Там продолжаются стабилизационные мероприятия.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что России придется просить Украину о выводе российских военных из окружения в районе Лимана, если у Кремля до них есть дело.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 30 сентября, заявил, что защитники Украины имеют существенные успехи на востоке, в частности, в Лимане.