Российские оккупанты теряют контроль над Купянском Харьковской области и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона Єдині новини.

Трегубов сообщил, что, по предварительным оценкам, в Купянске находилось около 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.

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«Зачистка проводится осторожно, чтобы не подвергать опасности ни украинских военных, которые еще остаются в городе, ни тех, кто непосредственно выполняет эти задачи. Особой необходимости форсировать этот процесс сейчас нет, потому что уже очевидно, что россияне не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки», — рассказал он.

По словам спикера, потеря Купянска и Купянска-Узлового лишает РФ возможности использовать важный железнодорожный узел и фактически делает невозможным дальнейшее наступление в этом направлении.

7 января командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в интервью Radio NV констатировал, что Купянск приобрел геополитическое значение.

Ситуация в Купянске — главное

Российские оккупанты в последнее время несколько раз заявляли, что захватили Купянск, Украина это опровергала.

20 ноября российский диктатор Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки Запад, тогда российский генерал Сергей Кузовлев доложил ему о «полном захвате» Купянска. 9 декабря генералу присвоили за это звание героя России.

12 декабря на Купянское направление приехал президент Украины Владимир Зеленский.

19 декабря Зеленский заявил, что российский генерал, который докладывал Путину о «полном захвате» Купянска, исчез после того, как украинские силы провели контратаку в городе.

«Мы видели видео, где генерал отчитывался о захвате. А потом я поехал в Купянск, и действительно, ситуация была сложной, а линия фронта была очень близко. Но наши Вооруженные силы контролируют Купянск. Потом этот генерал исчез, неизвестно куда», — сказал украинский президент.

20 декабря Кузовлев нашелся и заявил главе Кремля Владимиру Путину о новых «победах» в Купянске.

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В тот же день командир поисково-ударной группировки 2-го корпуса Нацгвардии Хартия полковник Сергей Сидорин рассказал NV, что населенный пункт заблокирован, а в самом городе непосредственно проводится операция по выявлению и уничтожению противника.



Виктор Трегубов заявлял, что в городе находится до 200 российских оккупантов, и они окружены без перспектив деблокады.

3 января Трегубов говорил, что в Купянске продолжается завершающая фаза зачистки от российских войск.

По его словам, войска РФ оказались в полном окружении и имеют серьезные проблемы со снабжением, даже с воздуха. В то же время российские командиры получили задание захватить Купянск до февраля 2026 года.