В Севастополе из-за лечения окупантов возник дефицит крови в гражданских медучреждениях — Центр нацсопротивления
Крым (Фото:Reuters)
Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис. В частности, в гражданских медучреждениях Севастополя возник дефицит крови и ее компонентов, пишет Центр национального сопротивления.
Отмечается, что захватчики забрали кровь для клинического военного госпиталя.
Также в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских, поскольку приоритет использования медикаментов смещен на нужды окупантов.
В феврале Центр нацсопротивления сообщал, что в Крыму, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.
А Генштаб ВСУ информировал, что на полуострове сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины. Очереди военных автомобилей с погибшими оккупантами фиксировали возле крематория в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района.