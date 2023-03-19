В Севастополе из-за лечения окупантов возник дефицит крови в гражданских медучреждениях — Центр нацсопротивления 19 марта, 18:29 Крым (Фото:Reuters)

Во временно оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис. В частности, в гражданских медучреждениях Севастополя возник дефицит крови и ее компонентов, пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что захватчики забрали кровь для клинического военного госпиталя.



Также в Крыму растет дефицит лекарств для гражданских, поскольку приоритет использования медикаментов смещен на нужды окупантов.

Видео дня

В феврале Центр нацсопротивления сообщал, что в Крыму, как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали.

А Генштаб ВСУ информировал, что на полуострове сжигают трупы российских военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины. Очереди военных автомобилей с погибшими оккупантами фиксировали возле крематория в районе населенного пункта Красная Зорька Симферопольского района.