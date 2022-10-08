Прогнозов по восстановлению Крымского моста у оккупационных властей пока нет, продажа билетов на поезда прекращена

8 октября, 10:52
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Взрыв в Крыму на мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Взрыв в Крыму на мосту (Фото:REUTERS/Stringer)

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что прогнозов по восстановлению Крымского моста после пожара пока нет. Кроме того, приостановлена продажа билетов на поезда в оккупированный полуостров.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА .

«Нет, прогнозов восстановлении Крымского моста — ред.) пока нет», — говорится в заявлении.

Как сообщила компания Российские железные дороги, продажа билетов на поезда в Крым прекращена.

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«Также из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут курсировать», — цитирует Медуза РЖД.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на Крымском мосту.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Крым Взрыв Крымский мост Пожар

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