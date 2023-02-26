Оккупанты строят фортификационные сооружения для обороны Крыма — Генштаб ВСУ

26 февраля, 07:54
Поделиться:
Крым (Фото:Reuters)

Крым (Фото:Reuters)

По данным украинских военных, российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

В частности, враг строит фортификационные сооружения.

Как сообщили в ВСУ, для выполнения инженерных работ в Крыму из Челябинской области прибыли 150 российских военных срочной службы.

Видео дня

15 февраля Генштаб сообщал, что захватчики в оккупированном Крыму сжигают трупы своих военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины. Очередь из военных автомобилей была замечена возле крематория Красной Зорьки Симферопольского района.

Читайте также:
Мира без возвращения Крыма не будет — Зеленский

Ранее в украинском войске отмечали, что с начала февраля 2023 года оккупанты завербовали в ЧВК Вагнер около 1200 заключенных из Крыма. Таким образом враг пытается компенсировать масштабные потери.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Крым Оккупант Война России против Украины Генштаб ВСУ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X