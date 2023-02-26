Оккупанты строят фортификационные сооружения для обороны Крыма — Генштаб ВСУ 26 февраля, 07:54 Крым (Фото:Reuters)

По данным украинских военных, российские оккупанты наращивают оборону временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

В частности, враг строит фортификационные сооружения.

Как сообщили в ВСУ, для выполнения инженерных работ в Крыму из Челябинской области прибыли 150 российских военных срочной службы.

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15 февраля Генштаб сообщал, что захватчики в оккупированном Крыму сжигают трупы своих военных, чтобы скрыть огромные потери в войне против Украины. Очередь из военных автомобилей была замечена возле крематория Красной Зорьки Симферопольского района.

Ранее в украинском войске отмечали, что с начала февраля 2023 года оккупанты завербовали в ЧВК Вагнер около 1200 заключенных из Крыма. Таким образом враг пытается компенсировать масштабные потери.