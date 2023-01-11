Как война сказалась на жителях оккупированного Крыма — заместитель постоянного представителя президента 11 января, 16:00 Женщина проходит мимо плаката с изображением марки со взрывами на Крымском мосту (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Денис Чистиков, заместитель постоянного представителя президента в Крыму, рассказал в интервью Радио NV, как война отразилась на жителях оккупированного Россией Крыма.

«Сейчас есть определенные логистические проблемы, которые в том числе связаны с ремонтом Керченского моста, нежеланием использовать сухопутный мост, ростом стоимости продуктов и проблемами с поставками на территорию временно оккупированного Крыма, а также на оккупированной части Херсонской и Запорожской областей», — сказал Чистиков Радио NV.

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Он отметил, что оккупационная администрация Крыма уже признала дефицит горючего премиум-класса, зафиксированный в ноябре и декабре.

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«Сейчас она прокомментировала и упомянула, что есть проблемы с функционированием паромной переправы, что связано именно с погодными условиями. При этом о существовании сухопутного коридора они вообще не упомянули. Вместе с тем здесь следует отметить и другое, что премиум-класс не необходим для военных нужд», — рассказал заместитель постоянного представителя президента в Крыму.

Чистиков добавил, что проблем со снабжением низкооктанового топлива, дизтоплива, в настоящее время нет.

"Это демонстрирует о том, что даже бизнес уже на территории временно оккупированного Крыма перестроился, как и заявляла оккупационная администрация в конце осени, именно для военных нужд", - считает он.

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму также сообщил о дефиците лекарств в аптеках полуострова, что, по его словам, связано не только с логистическими проблемами, но и с действенностью санкционной политики. Он рассказал, что лекарств иностранного производства уже нет не только на территории временно оккупированного Крыма, а вообще на оптовых складах на территории РФ.

«Кроме того, есть определенные проблемы именно с доставкой продуктов питания на территории временно оккупированного Крыма, поскольку в России есть жесткие условия относительно сроков их хранения. А именно сроки полагаются в логистику, и при доставке их на территорию Крыма они не выдерживают этого, в связи с этим возникает дефицит определенных продуктов питания на территории временно оккупированного Крыма. И как следствие рост их стоимости», — сказал Чистиков.

Также он сообщил, что на территории Крыма растет продолжительность перемещения и доставки почтовых отправлений.

5 января Чистиков сообщал, что местные перевозчики отказываются пользоваться так называемым сухопутным коридором в оккупированный Россией Крым, поскольку он находится на линии огня.