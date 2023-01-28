ВСУ из артиллерии разгромили укрепление россиян возле Кременной — видео 28 января, 11:52 Момент атаки ВСУ на оккупантов возле Кременной (Фото:Скриншот / Десантно-штурмовые войска ВСУ / Telegram)

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады ВСУ разгромили укрепление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области.

Соответствующее видео опубликовали Десантно-штурмовые войска ВСУ в Telegram.



«Оккупанты привезли сюда новое пополнение. Но не успели свежие силы толком рассмотреть местность, как их заметили дроны егерей-десантников», — отметили в украинском войске.

Видео дня

ВСУ с помощью самоходных артиллерийских установок Краб ударили по грузовику россиян и месту, где оккупанты вырыли окопы и построили блиндажи.

«Под таким огневым шквалом любой тайник станет последним», — добавили десантники.

20 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты стягивают мобилизованных, заключенных и кадровых военных на Сватовское и Кременское направление. Однако он добавил, что ВСУ освобождают регион «метр за метром».