Сырский прибыл на Константиновское направление и заявил, что «дроны обязательно идут первыми»

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прибыл на Костянтиновское направление и заявил, что "дроны обязательно идут первыми".

На своей странице в Facebook Сырский написал, что заслушал доклады руководящего состава 19-го армейского корпуса, командиров боевых бригад и подразделений по оперативной обстановке и положению дел по всем видам обеспечения.

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«Главный акцент — на наращивании применения беспилотных систем всех типов, чтобы усилить огневое воздействие противника и уменьшить риски для жизни личного состава», — заявил он.

Он также подчеркнул, что «дроны обязательно идут первыми — и для обнаружения противника, и для его поражения».

Сырский также ознакомился с деталями текущей ситуации в Константиновке и обсудил с командирами новые потенциальные вызовы и возможные варианты противодействия им.

Также главком сообщил, что в городе Константиновка Донецкой области находятся до 145 российских оккупантов.

18 июля военнослужащие Сил обороны провели зачистку центральной части Константиновки Донецкой области. Над одним из зданий города установили государственный флаг Украины.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Протесты с требованием отставки Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны проходили в Киеве и ряде других украинских городов 16, 17 и 18 июля.

16 июля Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, ранее возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ. Президент подтвердил конфликт Федорова с Сырским: экс-министр рассказал, что главком блокировал все его инициативы и ставил ультиматумы.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне масштабных протестов, начавшихся после отставки министра обороны Михаила Федорова.

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Замена Сырского рассматривается как попытка найти выход из крупнейшего кризиса военного руководства за время президентства Зеленского, говорится в материале.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с Сырским.

«Вчера и сегодня было много консультаций. Конечно, я слышу, что говорят люди. Сегодня я долго беседовал с Михаилом Федоровым. Также я говорил сегодня с Александром Сырским. Решения относительно армии будут выработаны», — заявил президент.

В то же время, Федоров заявил, что «изменения обязательно будут».

«Диалог есть. Верю, что все получится», — написал экс-министр.

19 июля Зеленский заявил, что завтра, 19 июля, проведет «ключевые разговоры» с командующими Сил обороны.

«Важно оценить дальнейшую нашу стратегию, наши украинские активные действия, как заставить Россию завершить эту войну достойным для Украины миром и гарантированной безопасностью. Это разные составляющие, и хочу услышать, как это видят командиры и командующие в наших Силах обороны и безопасности Украины. Завтра у меня — ключевые разговоры. Украина должна достигать своих целей и это будет», — сказал президент Украины.