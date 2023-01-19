Партизаны ликвидировали группу российских оккупантов в Кирилловке — Центр нацсопротивления 19 января, 15:17 Кирилловка (Фото:Марина Логинова / Facebook)

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области партизаны смогли ликвидировать группу российских военных, сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 19 января.

Отмечается, что оккупанты заняли один из домов в городе, но там прогремел взрыв.

«Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу», — отметили в Центре, поблагодарив жителей ВОТ за сообщения о квартировании и передвижении российских военных.

Видео дня

18 января мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах на складе с российскими боеприпасами во временно оккупированной Михайловке Запорожской области. По его словам, россияне обустроили арсенал в здании местной школы.

