Партизаны ликвидировали группу российских оккупантов в Кирилловке — Центр нацсопротивления

19 января, 15:17
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Кирилловка (Фото:Марина Логинова / Facebook)

Кирилловка (Фото:Марина Логинова / Facebook)

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области партизаны смогли ликвидировать группу российских военных, сообщил Центр национального сопротивления в четверг, 19 января.

Отмечается, что оккупанты заняли один из домов в городе, но там прогремел взрыв.

«Подполье на временно оккупированных территориях продолжает свою работу», — отметили в Центре, поблагодарив жителей ВОТ за сообщения о квартировании и передвижении российских военных.

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18 января мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о взрывах на складе с российскими боеприпасами во временно оккупированной Михайловке Запорожской области. По его словам, россияне обустроили арсенал в здании местной школы.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Запорожская область Партизаны Кирилловка Война России против Украины

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