ВСУ заявили об освобождении Вышеграда возле Макарова

31 марта, 20:21
Цей матеріал також доступний українською
Российские танки горят под Черниговом (Фото:Оперативне командування Північ / Facebook)

Российские танки горят под Черниговом (Фото:Оперативне командування Північ / Facebook)

Населённый пункт Вышеград в Киевской области уже находится под контролем украинских военных, сейчас ВСУ добились значительных успехов во многих направлениях и продолжают наступательные действия.

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич.

Также он пообещал хорошие новости в ближайшие дни.

«В ближайшее время, как я уже сказал, у нас будут очень-очень хорошие новости. Думаю, день-два, и мы будем видеть отличную картину, и дальше будем развивать свой успех», — подчеркнул Грузевич.

Видео дня
Скрин Google maps
Фото: Скрин Google maps

Ранее НВ писал, что Вооруженные силы Украины успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям в Киевской области, а на некоторых осуществляют успешные контратаки.

Редактор: Елена Басараб

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Киевская область Вышгород Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X