Ситуация в Киевской области. Три крылатые ракеты ударили по Фастову — Геращенко

28 апреля, 21:25
Цей матеріал також доступний українською
Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Три крылатые ракеты войск РФ вечером 28 апреля ударили по городу Фастов Киевской области, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову», — написал он в Telegram.

Читайте также:

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли два удара по Шевченковскому району Киева.

Видео дня

28 апреля с визитом в Киеве находятся премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

https://www.youtube.com/embed/GpjDQvCrwrk
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Антон Геращенко Войска РФ Война в Украине

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X