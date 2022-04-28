Ситуация в Киевской области. Три крылатые ракеты ударили по Фастову — Геращенко 28 апреля, 21:25 Цей матеріал також доступний українською Российская ракета (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Три крылатые ракеты войск РФ вечером 28 апреля ударили по городу Фастов Киевской области, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Только что три крылатые ракеты оккупантов ударили по Фастову», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вечером 28 апреля нанесли два удара по Шевченковскому району Киева.

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28 апреля с визитом в Киеве находятся премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и генсекретарь ООН Антониу Гутерреш.

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