На улицах работает полиция. Ирпень решили закрыть на выезд, будут проверять все машины — мэр 3 апреля, 11:51 Цей матеріал також доступний українською Ирпень решили закрыть на выезд (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ирпень решили закрыть на выезд, будут проверять абсолютно все выезжающие из города машины.

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Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, вместе с главой Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и руководителем ирпенской полиции Александром Малоголовым обсудили вопросы мародерства в городе.

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"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники", - написал он.

По его словам, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, оккупанты организовали склад награбленного.

"Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам", - написал он.- новости

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