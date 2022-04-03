На улицах работает полиция. Ирпень решили закрыть на выезд, будут проверять все машины — мэр

3 апреля, 11:51
Цей матеріал також доступний українською
Ирпень решили закрыть на выезд (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ирпень решили закрыть на выезд (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ирпень решили закрыть на выезд, будут проверять абсолютно все выезжающие из города машины.

Война России против Украины - главные события 3 апреля

Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, вместе с главой Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и руководителем ирпенской полиции Александром Малоголовым обсудили вопросы мародерства в городе.

Видео дня

"Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники", - написал он. 

По его словам, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, оккупанты организовали склад  награбленного.

"Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам", - написал он.- новости 

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Ирпень Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X