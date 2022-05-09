Опасность сохраняется. Россия может наносить ракетные удары по Киеву и области — Минобороны Украины 9 мая, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Последствия разрушений в результате действий РФ в Киевской области, 23 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Опасность нанесения войсками РФ ракетных ударов по Киеву и Киевской области все еще сохраняется. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузянык.

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«С военной точки зрения я все-таки хочу напомнить, и Министерство обороны, и Генеральный штаб постоянно об этом напоминают, что опасность нанесения по столице и по области ракетных ударов РФ на данный момент сохраняется», — сказал он во время брифинга.

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Мотузянык подчеркнул, что в Беларуси находятся российские тактические ракетные комплексы типа Искандер, а в акватории Черного и Азовского морей — семь кораблях, которые несут крылатые ракеты морского базирования типа Калибр. Ними Россия может наносить ракетные удары по всей территории Украины, подчеркнул спикер Минобороны.

«Сейчас никто от этого не застрахован. Еще раз хотим обратиться ко всем украинцам, и не только к жителям столицы, быть бдительными и не пренебрегать, если будут воздушные тревоги», — подчеркнул он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 8—9 мая выехавшие жители могут постепенно возвращаться в столицу.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что российские оккупанты могут повторно начать наступление по направлению к Киеву, Сумам и Чернигову.

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