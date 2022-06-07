Ситуация в Изюме обостряется: оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом — мэр 7 июня, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Мэр Изюма сообщил, что ситуация в городе в последнее время обострилась (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Мэр Изюма в Харьковской области Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.

«В настоящее время возникает такое впечатление, что российские войска местными жителями прикрываются как живым щитом. Запрещают выезд из города, эвакуацию. Многие хотят выехать на территорию, подконтрольную Украине, но все больше случаев, что россияне не выпускают людей из города», — сказал он в эфире телемарафона.

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По данным Марченко, в оккупированном Изюме остаются около 13−15 тысяч человек.

Он сообщил, что ситуация в Изюме в последнее время обострилась: продолжаются постоянные обстрелы и вблизи города, и в городе.

«Российские войска накапливают и технику, и личный состав, сейчас в городе очень много военных», — добавил Марченко.

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