Ситуация в Изюме обостряется: оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом — мэр

7 июня, 15:21
Цей матеріал також доступний українською
Мэр Изюма сообщил, что ситуация в городе в последнее время обострилась (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Мэр Изюма сообщил, что ситуация в городе в последнее время обострилась (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Мэр Изюма в Харьковской области Валерий Марченко рассказал, что российские оккупанты прикрываются жителями города как живым щитом.

«В настоящее время возникает такое впечатление, что российские войска местными жителями прикрываются как живым щитом. Запрещают выезд из города, эвакуацию. Многие хотят выехать на территорию, подконтрольную Украине, но все больше случаев, что россияне не выпускают людей из города», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня

По данным Марченко, в оккупированном Изюме остаются около 13−15 тысяч человек.

Читайте также:
«Огромная группировка не может взять село». Израильский военный аналитик озвучил главную проблему армии РФ в боях на Донбассе

Он сообщил, что ситуация в Изюме в последнее время обострилась: продолжаются постоянные обстрелы и вблизи города, и в городе.

https://www.youtube.com/embed/hmGkJ8D01iU

«Российские войска накапливают и технику, и личный состав, сейчас в городе очень много военных», — добавил Марченко.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Харьковская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X