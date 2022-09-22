Ситуация в Изюме близка к апокалиптической: уровень разрушений выше, чем предполагалось 22 сентября, 14:25 Ситуация в Изюме близка к апокалиптической, сообщили власти (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместитель мэра Изюма Владимир Мацокин рассказал о текущей ситуации в освобожденном городе.



В ходе брифинга он сообщил, что что уровень разрушений в Изюме еще выше, чем предполагалось.

«Ситуация абсолютно близка к апокалиптической. То есть центральная часть и многоэтажки, если мы раньше говорили корреспондентам, что разрушены на 80%, сегодня я бы сказал, что это 90% полного или частичного разрушения. Жилищный сектор — частный, одноэтажный, он немного в лучшем состоянии, но там нужно больше проводить работы для исследования реальной ситуации. Люди в центральной части города сегодня не живут, поскольку там невозможно жить — все разрушено», — отметил Мацокин.

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Он также отметил, что ситуация с обеспечением продуктами питания уже нормализовалась.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом было обнаружено около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на месте массового захоронения тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

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