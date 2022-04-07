Ситуация в Херсонской области. ВСУ поймали четырех российских оккупантов и проводят допрос

7 апреля, 19:54
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Российские оккупанты (Фото:Угруповання військ Південь/Facebook)

Российские оккупанты (Фото:Угруповання військ Південь/Facebook)

ВСУ задержали четырех военнослужащих РФ в Херсонской области, сообщает группировка войск Юг в Facebook.

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«На территории Херсонской области одной из разведывательных групп Вооруженных Сил Украины, были задержаны четыре военнослужащих РФ. В настоящее время с военнослужащими страны-агрессора проводится допрос», — говорится в сообщении.

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На допросе ВСУ пытаются получить информацию о принадлежности оккупантов к конкретному подразделению РФ, состоянию укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о задании подразделения.

«Кроме этого, планируется установление личных данных захваченных военнослужащих страны-агрессора для дальнейшего обмена пленными», — добавили в ведомстве.

https://www.facebook.com/105450378782194/posts/114847281175837/?d=n
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Война в Украине

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