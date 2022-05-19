В Херсонской области войска РФ обстреливают эвакуационные колоны — ОК Юг
Эвакуация из Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
В Херсонской области российские оккупанты обстреливают эвакуационные колоны и блокируют выезд мирных жителей со временно захваченных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
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«Учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушенные дома, заминированные дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Только оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны», — говорится в сообщении.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Херсонской области нарастает гуманитарный кризис. Омбудсмен добавила, что в области остается около 500 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения России в регионе было около миллиона жителей.
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