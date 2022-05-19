В Херсонской области войска РФ обстреливают эвакуационные колоны — ОК Юг

19 мая, 17:55
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Эвакуация из Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Эвакуация из Луганской области (иллюстративное фото) (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

В Херсонской области российские оккупанты обстреливают эвакуационные колоны и блокируют выезд мирных жителей со временно захваченных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

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«Учитывая критическую ситуацию в селах, которые граничат с соседними регионами, разрушенные дома, заминированные дороги, мосты и поля, люди стараются уехать как можно дальше. Только оккупанты заблокировали въезд и выезд из Херсонской области и обстреливают эвакуационные колонны», — говорится в сообщении.

Видео дня
https://www.facebook.com/watch/?v=380099047407243

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что в Херсонской области нарастает гуманитарный кризис. Омбудсмен добавила, что в области остается около 500 тысяч человек. До начала полномасштабного вторжения России в регионе было около миллиона жителей.

https://www.youtube.com/embed/XcIpox2IiB0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Эвакуация Херсонская область Война в Украине

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