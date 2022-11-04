Детонировало два часа. В Херсонской области уничтожили гостиницу, где находилась база российских оккупантов — мэр Олешек 4 ноября, 11:56 По некоторым данным, в гостинице находился личный состав и техника оккупантов (Фото:Zohra Bensemra/Reuters)

В Херсонской области уничтожили гостиницу, где находился личный состав и техника российских оккупантов.

Об этом сообщил мэр города Олешки Евгений Рищук в своем Telegram.

По его словам, после попадания еще около двух часов были слышны взрывы, произошла детонация.

«Сегодня ночью была отработка гостиничного комплекса Золотой Фазан вблизи с. Раденск Олешковского района Херсонской области, зафиксировано попадание, в течение двух часов была детонация», — отметил он.

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Рищук уточнил, что данных о количестве пораженной техники и личного состава войск РФ пока не получено.

Оккупанты не подпускают местное население близко к месту инцидента.

«По предварительным свидетельствам комплекс разрушен полностью,» — резюмировал мэр.

В ВСУ пока не прокомментировали информацию об ударе по гостинице с оккупантами.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатыми ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

3 ноября стало известно, что войска РФ уже покинули свои блокпосты в Чернобаевке, Степановке и Белозерка.

Россияне также сняли свой триколор со здания Херсонской ОГА, которое использовали в качестве оккупационной администрации, однако в ВСУ считают, что это может быть провокацией.

