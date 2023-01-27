Войска РФ за сутки 38 раз обстреляли Херсонскую область, двое гражданских погибли — ОВА
Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)
Российские оккупанты в течение четверга, 26 января, 38 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего двое гражданских погибли, а еще семеро получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.
Враг нанес ракетный удар по области, а также вел огонь из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и применил беспилотники.
В частности, войска РФ трижды обстреляли Херсон. В областном центре повреждены жилые дома.
25 января оккупанты ударили по магазину в Бериславе Херсонской области. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения.