Россия готовит условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра — ISW

5 ноября, 07:19
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска действительно создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области, вероятно во избежание беспорядочного прорыва с правого берега Днепра.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 4 ноября.

«Русским войскам, вероятно, придется отходить с боями, чтобы не дать войскам Украины преследовать себя на левом (на восточном) берегу», — пишут аналитики.

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Об этом указывают, в частности, сообщения об уничтожении россиянами гражданских катеров и пристаней на Днепре и информация о подготовке оборонных позиций на левом берегу.

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По данным ISW, российские силы разрушают пути для преследования их через реку во время или после ухода на левый берег, предполагает ISW.

По данным аналитиков, россияне значительно активизировались в Донецкой области, бросая в бой новые мобилизованные силы.

Увеличение количества личного состава на передовой может позволить российским войскам продвинуться в Донецкой области, но плохая подготовка, слабое материально-техническое обеспечение и командование не дадут им развить эти успехи и оказать существенное влияние на ход или исход войны.

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к очередному акту доброй воли в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Херсонская область Российские военные Река Днепр Война России против Украины

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