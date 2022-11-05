Россия готовит условия для контролируемого отхода на левый берег Днепра — ISW 5 ноября, 07:19 Херсонская область (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска действительно создают условия для контролируемого отхода на северо-западе Херсонской области, вероятно во избежание беспорядочного прорыва с правого берега Днепра.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны (ISW) по итогам 4 ноября.

«Русским войскам, вероятно, придется отходить с боями, чтобы не дать войскам Украины преследовать себя на левом (на восточном) берегу», — пишут аналитики.

Видео дня

Об этом указывают, в частности, сообщения об уничтожении россиянами гражданских катеров и пристаней на Днепре и информация о подготовке оборонных позиций на левом берегу.

По данным ISW, российские силы разрушают пути для преследования их через реку во время или после ухода на левый берег, предполагает ISW.

По данным аналитиков, россияне значительно активизировались в Донецкой области, бросая в бой новые мобилизованные силы.

Увеличение количества личного состава на передовой может позволить российским войскам продвинуться в Донецкой области, но плохая подготовка, слабое материально-техническое обеспечение и командование не дадут им развить эти успехи и оказать существенное влияние на ход или исход войны.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что российские оккупационные войска потенциально готовы к очередному акту доброй воли в районе Херсона.

Перед этим кремлевская марионетка Кирилл Стремоусов заявил, что российские оккупанты в Херсонской области, скорее всего, будут отступать на левый берег Днепра. Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских оккупантов срочно перебрасывает технику и личный состав на другой берег Днепра.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее говорил, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.