Оккупанты усилили фильтрацию местных жителей на левом берегу Днепра в Херсонской области — Хлань 7 ноября, 14:58 Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на левобережье Херсонской области, где строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Оккупанты усилили фильтрационные действия на Левом берегу, где оккупанты усиленно строят фортификационные сооружения. Строят же третью линию: первая — по линии Днепра, вторая — на расстоянии 10 — 15 км, третья — в 20 км от Днепра», — отметил он.

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По словам Хланя, войска РФ разрывают все окопами, роют блиндажи и врывают технику.

«Задерживают наших людей, которых принудительно пытаются выселять из своих квартир», — добавил он.

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Это сопровождается массовым мародерством на оккупированных территориях региона.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

2 ноября оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

