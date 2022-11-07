Оккупанты усилили фильтрацию местных жителей на левом берегу Днепра в Херсонской области — Хлань

7 ноября, 14:58
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Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Херсонской области (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на левобережье Херсонской области, где строят фортификационные сооружения.

Об этом сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook.

«Оккупанты усилили фильтрационные действия на Левом берегу, где оккупанты усиленно строят фортификационные сооружения. Строят же третью линию: первая — по линии Днепра, вторая — на расстоянии 10 — 15 км, третья — в 20 км от Днепра», — отметил он.

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По словам Хланя, войска РФ разрывают все окопами, роют блиндажи и врывают технику.

«Задерживают наших людей, которых принудительно пытаются выселять из своих квартир», — добавил он.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02QotyWxWSCLAMfZpesrncVqQfwsZUUJfkGSe3db2dCcavVYr23NFEj1UCcWZdqJyFl

Украинские военные продвигаются в Херсонской области, освобождая территорию Украины.

Спутниковые снимки показали, что херсонская группировка российских войск срочно перебрасывает свои технику и личный состав на другой берег Днепра.

Это сопровождается массовым мародерством на оккупированных территориях региона.

https://www.youtube.com/watch?v=eF48s6YN22Y&feature=emb_title

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты продолжают принудительное перемещение мирных жителей на временно захваченных территориях в Херсонской области и распространяют информацию о возможном подрыве дамбы Каховской ГЭС. Российская оккупационная «администрация» переместилась в Скадовск.

2 ноября оккупационные «власти» Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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