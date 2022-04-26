Оккупанты принудительно выселяют жителей поселка в Херсонской области — Денисова 26 апреля, 15:59 Цей матеріал також доступний українською Украинцев, которые не будут уезжать из своих домов, оккупанты будут выселять принудительно. (Фото:Людмила Денісова/Facebook)

В Херсонской области в одном из захваченном войсками РФ поселков оккупанты принудительно выселяют всех местных жителей. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

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«На временно оккупированной территории Херсонской области в поселке городского типа Великая Александровка оккупанты заставляют местное население до 28 апреля покинуть дома», — пишет она.

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Украинцев, которые не будут уезжать из своих домов, оккупанты будут выселять принудительно, добавила она.

Денисова подчеркнула, что, выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье — это одно из важнейших социально-экономических прав граждан.

19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах.

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По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.

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