Оккупанты принудительно выселяют жителей поселка в Херсонской области — Денисова
Украинцев, которые не будут уезжать из своих домов, оккупанты будут выселять принудительно. (Фото:Людмила Денісова/Facebook)
В Херсонской области в одном из захваченном войсками РФ поселков оккупанты принудительно выселяют всех местных жителей. Об этом сообщает уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
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«На временно оккупированной территории Херсонской области в поселке городского типа Великая Александровка оккупанты заставляют местное население до 28 апреля покинуть дома», — пишет она.
Украинцев, которые не будут уезжать из своих домов, оккупанты будут выселять принудительно, добавила она.
Денисова подчеркнула, что, выселяя граждан Украины из своих жилищ, страна-оккупант нарушает нормы международного права, согласно которому право на жилье — это одно из важнейших социально-экономических прав граждан.
19 апреля в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что российские оккупанты готовят псевдореферендумы для «легализации» оккупационных администраций во временно захваченных районах.
По данным ГУР, на оккупированной территории Херсонской области печатают «бюллетени», плакаты и другую макулатуру для голосования на «референдуме» по созданию псевдореспублики «ХНР». Для этого оккупанты используют типографию в Новой Каховке.
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