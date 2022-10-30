Оккупанты готовятся отводить артиллерию с правого берега Херсонщины — Генштаб 30 октября, 19:08 Враг осуществляет подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Российские военные осуществляют подготовительные мероприятия по отводу артиллерийских подразделений из правобережной части Херсонской области с последующим их возможным перекидыванием на другие направления. Кроме того, они пытаются создать на подконтрольной территории условия, непригодные для проживания местного гражданского населения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 30 октября.

Отмечается, что в Новой Каховке с 29 октября отключен доступ к сети Интернет и через громкоговорители распространяют информацию о необходимости выезда из области в течение 48 часов из-за угрозы ракетных ударов со стороны Вооруженных Сил Украины. Первоочередной так называемой эвакуации подлежит медперсонал местных больниц и оперативные службы города.

Видео дня

Кроме того, оккупационные власти издали указ, обязывающий предпринимателей распродать весь продовольственный товар и закрыть магазины и рынки с 1 ноября 2022 года.

Оперативное командование Юг сообщало, что российские оккупанты продолжают принудительно депортировать жителей Херсонской области.

В частности, вблизи Херсона россияне дали местным жителям два дня на выдворение из их домов.

В октябре на оккупированной части Херсонской области российский диктатор Путин объявил «военное положение», а саму область оккупанты закрыли на въезд. В то же время появилось много новостей о том, что власть выезжает из самого Херсона и других городов на правом берегу Днепра. Коллаборанты призывали делать то же самое и рядовых граждан, а сами взялись вывозить разные «ценности» — от памятника Александру Суворову до гроба с останками Григория Потемкина.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что до конца текущего года ВСУ могут вернуть Херсон.

В то же время Буданов подчеркнул, что пока российские оккупанты не готовятся к выходу из города, а готовятся к обороне.