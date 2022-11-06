В Херсонской области оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов — Генштаб 6 ноября, 12:03 В Херсонской области оккупанты уничтожают башни украинских мобильных операторов (Фото:alistairmcintyre/Pixabay)

В части оккупированных населённых пунктов Херсонской области российские войска уничтожают башни украинских мобильных операторов. А являвшимся абонентами российских мобильных операторов оккупанты рассылали сообщения с предупреждением о якобы подготовке ВСУ массированного обстрела.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ за 6 ноября.

Отмечается, что российские войска призывают жителей поскорее покинуть правобережную часть города.

Российские оккупационные войска продолжают насильственную эвакуацию населения с временно занятых территорий Херсонской области. Так называемой эвакуации подлежит население правого берега реки Днепр, а также 15-километровой зоны левобережья. По имеющейся информации, из населенного пункта Заводовка, местные жители вывозятся на временно оккупированную территорию АР Крым, с последующим переселением на территорию Российской Федерации», — подытожили в Генштабе.

Видео дня

Ранее сообщалось, что российские военные ищут тех, кто отказывается от принудительной «эвакуации». Глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич заявил, что из одного из оккупированных сел региона оккупанты депортировали в Анапу 34 детей.