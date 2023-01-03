Оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область: двое гражданских погибли — ОВА
Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Российские оккупанты в понедельник, 2 января, 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли два человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
В частности, россияне 32 раза за сутки атаковали Херсон. В областном центре вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.