Оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область: двое гражданских погибли — ОВА 3 января, 10:14 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в понедельник, 2 января, 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли два человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

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В частности, россияне 32 раза за сутки атаковали Херсон. В областном центре вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.