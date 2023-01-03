Оккупанты за сутки 79 раз обстреляли Херсонскую область: двое гражданских погибли — ОВА

3 января, 10:14
Поделиться:
Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в понедельник, 2 января, 79 раз обстреляли территорию Херсонской области. Погибли два человека, еще девять получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, захватчики били по мирным населенным пунктам области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Видео дня

В частности, россияне 32 раза за сутки атаковали Херсон. В областном центре вражеские снаряды попали в авторынок, коммунальное предприятие, частные и многоквартирные дома.

https://www.youtube.com/embed/8I96eLEX3nY
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Херсонская область Война России против Украины Ярослав Янушевич

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X