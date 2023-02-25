В Херсонской области два человека погибли из-за подрыва на российской мине в поле — ОВА 25 февраля, 15:42 Мины (Фото:МВД Украины / Facebook)

Два человека погибли из-за подрыва на российской мине возле села Добрянка в Херсонской области.

Об этом в субботу, 25 февраля, сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

Трагедия произошла, когда они обрабатывали поле. Люди погибли на месте от тяжелых травм.

Кроме того, в Херсоне госпитализировали 63-летнего мужчину, попавшего на растяжку. Это произошло на территории его дачи, рядом с речным портом.

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"Спасатели неоднократно предупреждали местных фермеров, что полевые работы не следует начинать, пока территории полностью не обследуют на наличие взрывчатки", – написали в ОВА, призвав придерживаться рекомендаций ГСЧС.

19 февраля Херсонская ОВА сообщила, что житель области получил тяжелые ранения, пытаясь разобрать боеприпас. Снаряд сдетонировал и взорвался у мужчины в руках.

