Оккупанты 19 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: один человек ранен — ОВА
Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)
Российские оккупанты в течение субботы, 7 января, 19 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек получил ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.
По его словам, оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.
Из-за атак врага пострадала гражданская инфраструктура в Херсонском и Бериславском районах.
5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Однако уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о его нарушении самими же россиянами. В частности, оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили ранения.