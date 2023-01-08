Оккупанты 19 раз за сутки обстреляли Херсонскую область: один человек ранен — ОВА 8 января, 11:07 Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в течение субботы, 7 января, 19 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

По его словам, оккупанты применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня, минометы, танки и беспилотники.

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Из-за атак врага пострадала гражданская инфраструктура в Херсонском и Бериславском районах.

5 января российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Однако уже через несколько минут после якобы начала действия «перемирия» стало известно о его нарушении самими же россиянами. В частности, оккупанты обстреляли пожарную часть в Херсоне, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили ранения.