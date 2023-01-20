Войска РФ обстреляли автомобиль с полицейскими в Херсонской области, есть погибшие и раненые

20 января, 11:55
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Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсонская область (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты в четверг, 19 января, обстреляли автомобиль в Херсонской области. В результате этого погиб николаевский полицейский спецназовец из батальона Тавр, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram.

По его словам, враг применил ствольную артиллерию.

Погибшим оказался полицейский Юрий Хижинский. Четверо его коллег получили многочисленные осколочные травмы, за жизнь одного из пострадавших борются врачи.

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Днем 19 января войска РФ обстреляли и Херсон. Один из снарядов российских оккупантов попал в многоэтажку, в результате чего произошло возгорание. Также атакой был поврежден газопровод и линии электропередач.

Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Обстрел Полиция Херсонская область Война России против Украины

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