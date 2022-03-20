«Домой, пока живой!». В Херсоне несколько тысяч человек вышли на митинг в поддержку Украины — видео

20 марта, 14:15
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Люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

Люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Люди скандируют «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держат в руках украинские флаги.

17 марта сообщалось, что российские оккупанты пытаются установить во временно занятом Херсоне псевдорганы власти.

Видео дня

Российские пропагандисты уже начали популяризировать этот «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Митинг Херсон Война России против Украины

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