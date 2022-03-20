«Домой, пока живой!». В Херсоне несколько тысяч человек вышли на митинг в поддержку Украины — видео 20 марта, 14:15 Цей матеріал також доступний українською Люди вышли на проукраинский митинг (Фото:Суспільне Херсон)

В Херсоне несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины.

Об этом сообщает Суспільне Херсон.

Люди скандируют «Домой, пока живой!», «Херсон — это Украина!», а также держат в руках украинские флаги.

17 марта сообщалось, что российские оккупанты пытаются установить во временно занятом Херсоне псевдорганы власти.

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Российские пропагандисты уже начали популяризировать этот «комитет» как якобы действующий орган власти в Херсоне.



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