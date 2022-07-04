Ситуация в оккупированном Херсоне. Местные магазины ввели «натуральный обмен» товаров — разведка 4 июля, 15:33 Продавцы каждый раз отдельно договариваются с покупателями о курсе такого обмена (Фото:www.svoboda.org)

На территории временно оккупированного Херсона в магазинах ввели «натуральный обмен» товаров из-за проблем в финансовом секторе, сообщает ГУР Минобороны.

«Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению „натурального обмена“ в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары», — уточняет ГУР в Telegram.

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Отмечается, что продавцы каждый раз отдельно договариваются с покупателями о курсе такого обмена. Также в городе фиксируются многочисленные случаи продуктовых кредитов, когда продавцы в продуктовых или хозяйственных магазинах отпускают товары в долг под 10−20%.

Ведомство сообщает, что оккупанты стали чаще похищать бывших руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти, чтобы «уговорить» их пойти на сотрудничество с оккупантами.

Также, по данным разведки, оккупанты вывезли из учреждений, которые вели учет избирателей во время избирательных кампаний в Херсоне, около 20 коробок материалов об избирателях. Таким образом, россияне готовятся к проведению псевдореферендума.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сообщал, что Россия готовится провести псевдореферендум в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

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