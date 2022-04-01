Оккупанты поняли, что проиграли битву за Харьков, и идут в обход Изюма — Синегубов

1 апреля, 23:33
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Харьков 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Харьков 31 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов заявил, что российские оккупанты пытаются идти в обход Изюма, чтобы переправиться в Донецкую и Луганскую области.

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«Самые ожесточенные бои продолжаются на Изюмском направлении. Враг понял, что битву за Харьков уже проиграл, и потому идет в обход Изюма, чтобы дальше переправиться в Луганскую и Донецкую области… [За сутки] было сбито четыре вражеских самолета. Враг несет огромные потери», — сказал Синегубов в эфире проекта Freeдом.

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Из Изюмского района за день были эвакуированы 1500 человек, накануне оттуда выехали 2500 человек. Также глава ОГА рассказал, что оккупанты продолжают хаотичный обстрел Харькова и близлежащих районов.

В Генштабе ВСУ вечером 1 апреля сообщили, что Россия продолжает отводить отдельные подразделения с Киевского и Черниговского направлений — предположительно, чтобы создать ударные группировки на Слобожанском и Донецком.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Изюм Харьковская область Харьков Олег Синегубов Война России против Украины

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