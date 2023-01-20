Применили комплекс С-300. В Харьковской области оккупанты обстреляли школу-интернат 20 января, 10:02 Спасатели ликвидируют последствия одного из ударов РФ по Харьковской области (Фото:ГСЧС)

Российские оккупанты в четверг, 19 января, обстреляли из зенитно-ракетного комплекса С-300 школу-интернат в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.



По его словам, к счастью, обошлось без пострадавших.



В течение суток войска РФ обстреливали приграничные населенные пункты области.

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В частности, оккупанты нанесли около 20 ударов из артиллерии по Тимофеевке Богодуховского района, чем повредили четыре частных дома.

В Волчанске Чугуевского района от российских обстрелов пострадали две девятиэтажки (там выбиты окна и повреждено крышу), а также 10 частных домов, гаражи и хозяйственные постройки.

В Купянском районе оккупанты атаковали Купянск и Двуречную.

17 января российские войска обстреляли автотранспортный колледж в Купянске. Захватчики ударили по зданию ракетой С-300.

