Обстрел центра Харькова. Погибли пять человек и 13 получили ранения 17 апреля, 15:38 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Харькове, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

В результате обстрела центральной части Харькова пять человек погибли и 13 получили ранения. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Департамент охраны здоровья областной военной администрации.

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«Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00», — говорится в сообщении.

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Суспільне сообщало об обстреле центральной части города в 14:00. Отмечалось, что на месте работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в субботу, 16 апреля, оккупанты 23 раза обстреляли из артиллерии и ракетных установок Харьков и Дергачи.

Под огнем оказались Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр и ХТЗ.

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