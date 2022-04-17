Обстрел центра Харькова. Погибли пять человек и 13 получили ранения

17 апреля, 15:38
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Разрушения в Харькове, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Разрушения в Харькове, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

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В результате обстрела центральной части Харькова пять человек погибли и 13 получили ранения. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Департамент охраны здоровья областной военной администрации.

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«Пять человек погибли, 13 ранены в результате обстрела центральной части Харькова — это предварительные данные на 15:00», — говорится в сообщении.

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Суспільне сообщало об обстреле центральной части города в 14:00. Отмечалось, что на месте работают спасатели.

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Ранее сообщалось, что в субботу, 16 апреля, оккупанты 23 раза обстреляли из артиллерии и ракетных установок Харьков и Дергачи.

Под огнем оказались Северная Салтовка, Пятихатки, Алексеевка, центр и ХТЗ.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Харьков Война в Украине

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