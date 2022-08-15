Металлоискатели и только один вход. На железнодорожном вокзале в Харькове ужесточили меры безопасности 15 августа, 15:57 На вокзале в Харькове установили металлоискатели (Фото:УЗ/Telegram)

Укрзализныця ужесточила меры безопасности на железнодорожном вокзале Харькова.

Как сообщили в пресс-службе компании в Telegram, с 16 августа там заработает установленная комплексная система осмотра багажа пассажиров, которая включает в себя два стационарных металлоискателя (рамки), два рентгено-телевизионных интроскопа и ручные металлодетекторы.

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Попасть на вокзал Харькова можно будет только через центральный вход, отправка поездов будет осуществляться с первой платформы.

Пассажиров призвали прибывать на вокзал не менее чем за час до отправки поезда, чтобы успеть пройти осмотр багажа.

Войска РФ ежедневно обстреливают Харьков и область.

Днем 15 августа войска РФ обстреляли Салтовский район Харькова, один человек погиб, восемь получили ранения.

Ночью оккупанты выпустили ракеты по Слободскому району областного центра, обошлось без жертв.

В ночь на 13 августа было зафиксировано два удара по Харькову. В Слободском районе ракета, предварительно С-300, ударила в тротуар возле колледжа, взрывной волной повредило здание. В Немышлянском районе ракета попала в газон перед гостинично-ресторанным комплексом.



Несмотря на обстрелы, в Харьков продолжают прибывать пассажирские поезда. В городе также работает метро.

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