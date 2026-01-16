Ситуация в Гуляйполе по состоянию на 16 января 2026 года (Фото: DeepState / Telegram)

Россияне продолжают поглощать Гуляйполе , бросая на постоянные штурмы небольшие группы пехоты. Бои за город продолжаются в западной части.

Об этом сообщил аналитический проект DeepState в пятницу, 16 января.

«В последнем обновлении все могли увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировались кацапы, все время пробовали закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил обороны оставить позиции», — отметили аналитики.

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В сообщении говорится, что бои за Гуляйполе продолжаются в западной части, где также постоянно фиксируются российские военные. Также аналитики говорят, что там линии боевого соприкосновения как таковой нет, ведь динамика боев насыщена постоянной инфильтрацией пехоты РФ.

27 декабря 2025 года Генштаб ВСУ опроверг заявления России о захвате Гуляйполя, Мирнограда и Покровска. В сообщении отмечалось, что оккупантам не удается реализовать планы по захвату Покровско-Мирноградской агломерации.

28 декабря Силы обороны Юга заявили, что Гуляйполе и Степногорск частично находятся под контролем российских войск, и ситуация там сложная, но бои за эти города продолжаются.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российские заявления о контроле над Мирноградом, Гуляйполем и Степногорском являются дезинформацией, рассчитанной исключительно на западное информационное пространство.

До этого сообщалось о захвате оккупантами одного из пунктов управления в Гуляйполе с документами и техникой. В Силах обороны заявили, что по указанному факту проводится расследование.

31 декабря Силы обороны Юга заявили, что несмотря на постоянные атаки, российские оккупанты не смогли установить полный контроль над населенным пунктом в Гуляйполе Запорожской области. Украинские военные обнаруживают и уничтожают российские штурмовые группы.