Из-за похолодания потребление электричества несколько возросло, однако лимиты на день увеличены — Укрэнерго 22 января, 13:15 В Украине из-за похолодания растет потребление электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Facebook)

По сравнению со вчерашним днем в Украине несколько выросло потребление электроэнергии из-за холодной погоды. Однако благодаря выходным лимиты увеличили, свет будут выключать меньше.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Там объяснили, что причина дефицита в российских ракетных и дроновых атаках, повредивших электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть.

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В компании напомнили, что последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло меняется морозами.

«Благодаря выходным, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 января в Украине уменьшилось производство электроэнергии из-за аварийного ремонта одного из блоков на тепловой электростанции.