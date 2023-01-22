Из-за похолодания потребление электричества несколько возросло, однако лимиты на день увеличены — Укрэнерго

22 января, 13:15
Поделиться:
В Украине из-за похолодания растет потребление электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Facebook)

В Украине из-за похолодания растет потребление электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Facebook)

По сравнению со вчерашним днем в Украине несколько выросло потребление электроэнергии из-за холодной погоды. Однако благодаря выходным лимиты увеличили, свет будут выключать меньше.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

Там объяснили, что причина дефицита в российских ракетных и дроновых атаках, повредивших электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтную сеть.

Видео дня

В компании напомнили, что последняя атака россиян 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Кроме того, по всей территории страны тепло меняется морозами.

Читайте также:

Не святая троица. Бизнесмен Юрий Ковальчук (слева) вместе с директором ФСБ Александром Бортниковым (справа) и с секретарем совбеза РФ Николай Патрушев вместе убедили Владимира Путина начать войну (Фото:Коллаж NV) Они нашептали войну. Кто те трое, которые убедили Путина напасть на Украину в феврале 2022-го, — разбор NV

«Благодаря выходным, несмотря на похолодание, до всех облэнерго доведены несколько большие, чем вчера, лимиты потребления на все сутки. Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21 января в Украине уменьшилось производство электроэнергии из-за аварийного ремонта одного из блоков на тепловой электростанции.

https://www.youtube.com/embed/WwYM7gPvb30
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Обстрел Электроэнергия Дефицит Электричество Похолодание Свет Укрэнерго Война России против Украины лимиты потребления электроэнергии

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X