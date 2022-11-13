За сутки оккупанты убили двух мирных жителей в Донецкой области

13 ноября, 08:55
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Житель Донецкой области (архив) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Житель Донецкой области (архив) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

За субботу, 12 ноября, россияне убили двух гражданских в Бахмуте Донецкой области. Еще один человек получил ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

«За 12 ноября россияне убили двух гражданских в Донецкой области — в Бахмуте. Еще один человек в области получил ранения», — говорится в сообщении.

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Кроме того, правоохранители обнаружили тела двух погибших за время оккупации: в Ямполе и Яровой.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1204 человека, еще 2588 ранены.

Российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут Донецкой области или обойти город, хотя несут огромные потери.

Россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время отступления на прежние позиции.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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