За сутки оккупанты убили двух мирных жителей в Донецкой области
Житель Донецкой области (архив) (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
За субботу, 12 ноября, россияне убили двух гражданских в Бахмуте Донецкой области. Еще один человек получил ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
«За 12 ноября россияне убили двух гражданских в Донецкой области — в Бахмуте. Еще один человек в области получил ранения», — говорится в сообщении.
Кроме того, правоохранители обнаружили тела двух погибших за время оккупации: в Ямполе и Яровой.
Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1204 человека, еще 2588 ранены.
Российские военные не прекращают попыток зайти в Бахмут Донецкой области или обойти город, хотя несут огромные потери.
Россияне фактически уничтожают прифронтовые населенные пункты во время отступления на прежние позиции.