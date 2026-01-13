Об этом во вторник, 13 января, сообщил проект DeepState.

По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского.

Фото: DeepState

Фото: DeepState

Ситуация в Донецкой области — последние новости

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В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 11 января сообщали, что на севере Покровска оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, но десантники вовремя их заметили и ликвидировали.

8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

7 января сообщалось, что россияне оккупировали Новомарково в Донецкой области.

5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.

По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.

Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.

29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.

