Российские войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
Россияне продвинулись в Донецкой области (Фото: REUTERS/Stringer)
Армия страны-агрессора России продвинулась в нескольких населенных пунктах Донецкой области.
Об этом во вторник, 13 января, сообщил проект DeepState.
По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Шандриголово и Свято-Покровского.
Ситуация в Донецкой области — последние новости
В 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск 11 января сообщали, что на севере Покровска оккупанты пытались штурмовать позиции подразделений 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, но десантники вовремя их заметили и ликвидировали.
8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.
7 января сообщалось, что россияне оккупировали Новомарково в Донецкой области.
5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.
По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.
Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.
29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.