Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области — глава ОВА
Российские войска убили троих гражданских в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские войска в пятницу, 4 ноября, снова обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате чего погибли три человека, еще восемь мирных жителей получили ранения.
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
По его словам, два человека погибли в Бахмуте и еще один в Дружбе.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1163 человека, еще 2540 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины ежедневно отбивают десятки российских атак.