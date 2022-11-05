Оккупанты за сутки убили трех мирных жителей Донецкой области — глава ОВА 5 ноября, 10:43 Российские войска убили троих гражданских в Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские войска в пятницу, 4 ноября, снова обстреляли несколько населенных пунктов в Донецкой области. В результате чего погибли три человека, еще восемь мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, два человека погибли в Бахмуте и еще один в Дружбе.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1163 человека, еще 2540 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 2 ноября сказал, что в Донецкой области идут самые ожесточенные бои, защитники Украины ежедневно отбивают десятки российских атак.