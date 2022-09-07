В Донецкой области оккупанты за сутки убили троих мирных жителей

7 сентября, 09:21
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Последствия обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Последствия обстрелов Донецкой области (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

За сутки, 6 сентября, российские военные убили троих гражданских в Донецкой области. Еще два человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, один человек погиб в Георгиевке, один - в Красногоровке и еще один - в Парасковеевке.

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Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 803 человека, еще 2023 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертвы в Мариуполе и Волновахе.

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5 сентября российские войска ранили четырех жителей Донецкой области и разрушили школу. Она по количеству уже стала 29-й, которую полностью уничтожили оккупанты. Всего за эти полгода в области повреждения разной степени получили 615 учебных заведений.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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