Оккупанты обстреляли Донецкую область из Смерчей и другого оружия, повреждены дома и медучреждение 4 марта, 11:53 Последствия российского обстрела Донецкой области (Фото:Павел Кириленко / Telegram)

Российские оккупанты в пятницу и утром субботы, 3−4 марта, ударили по Донецкой области из разного оружия, чем повредили здания и ранили людей.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



Отмечается, что вечером 3 марта враг обстрелял Смерчами село Камышевка. В результате повреждено медучреждение.

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На Донецком направлении оккупанты повредили восемь домов в Очеретинской общине. Также захватчики обстреляли из артиллерии Авдеевку и повредили дома на трех улицах. Кроме того, враг открывал огонь по Кураховому, Кураховке, Марьинке, Красногоровке и Катериновке. Обошлось без жертв.

Утром 4 марта враг ранил одного человека в Часовом Яру.

В Торецкой общине повреждены пять домов. А в Соледарской общине оккупанты атаковали Дубово-Василовку, Орехово-Василовку и Миньковку.

На Лисичанском направлении в Звановской общине враг ранил одного человека, а также повредил шесть домов в Переездном и три — в Звановке. В Северске войска РФ разрушили здание и повредили промышленные объекты. Также зафиксировано 11 вражеских обстрелов Торского и Заречного в Лиманской общине.

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В течение 3 марта из-за российских обстрелов Донецкой области погибли двое жителей региона. Одну жертву зафиксировали в Северске, еще одну — в Максимильяновке.