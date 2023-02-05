Оккупанты оборудуют детсады и школы в Донецкой области под полевые госпитали — Генштаб ВСУ
Каска российского военного на руинах уничтоженных казарм в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
По данным украинских военных, все медучреждения во временно оккупированной Горловке Донецкой области переполнены ранеными российскими оккупантами, поэтому полевые госпитали обустроили в гражданских учреждениях.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Отмечается, что захватчики используют для таких целей детские сады, школы или складские помещения.
А в Светлодарске в один из таких госпиталей, где лечатся около 70 оккупантов, прибыл медицинский персонал из Якутии.
В конце января Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Луганске захватчики развернули полевой госпиталь на территории роддомов. Таким образом оккупанты усложнили условия для рождения детей.