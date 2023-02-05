Оккупанты оборудуют детсады и школы в Донецкой области под полевые госпитали — Генштаб ВСУ 5 февраля, 07:57 Каска российского военного на руинах уничтоженных казарм в Макеевке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По данным украинских военных, все медучреждения во временно оккупированной Горловке Донецкой области переполнены ранеными российскими оккупантами, поэтому полевые госпитали обустроили в гражданских учреждениях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.



Отмечается, что захватчики используют для таких целей детские сады, школы или складские помещения.

А в Светлодарске в один из таких госпиталей, где лечатся около 70 оккупантов, прибыл медицинский персонал из Якутии.

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В конце января Генштаб ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Луганске захватчики развернули полевой госпиталь на территории роддомов. Таким образом оккупанты усложнили условия для рождения детей.