Ситуация в Донецкой области: больше всего от ночных обстрелов пострадал Бахмут, утром ВСУ отбили две атаки врага — глава ОВА 7 мая, 12:26 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов оккупантов (Фото:Павел Кириленко via Facebook)

В Донецкой области минувшая ночь прошла с массированными обстрелами по всей линии фронта и ударами по городам в тылу.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Об этом сообщил в Facebook глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«Больше всего от российского оружия сегодня пострадал Бахмут – там россияне провели авиаобстрел. Точно известно об одном погибшем и есть основания полагать, что итоговое количество жертв будет выше», — написал глава ОВА.

Видео дня

По его словам, в Бахмуте полностью разрушены два частных дома, также повреждены 11 домов и помещения нескольких предприятий.

В Малотарановке под Краматорском ранения получили два человека, повреждены семь жилых домов, магазин и клуб.

В результате авиаудара по Дружковке повреждены четыре многоэтажки, школа, автостоянка и помещение предприятия. Информации о пострадавших нет.

По меньшей мере, один человек получил ранения в Дробышеве под Лиманом. Под огнем также Константиновка – там последствия обстрелов уточняются.

Также всю ночь продолжались обстрелы на Светлодарском и Очеретинском направлениях. В Очеретино частично перебито электроснабжение.

Кроме того, к утру россияне попытались атаковать на Авдеевском и Марьинском направлениях — обе атаки ВСУ отбили. На Марьинском направлении россияне привлекали авиацию, на Авдеевском — работают Грады.

«Еще раз призываю всех эвакуироваться из Донецкой области. Для россиян гражданские – это просто мишень. Сохраните себя и дайте свободу действий Вооруженным силам Украины!», — подчеркнул Кириленко.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.