Российские оккупанты продвинулись вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области — DeepState
Россияне продвинулись в Донецкой области (Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov)
Армия страны-агрессора России имела продвижение в Донецкой области.
Об этом в субботу, 10 января, сообщил проект DeepState.
По данным аналитиков, российские войска продвинулись вблизи Марково и Клебан-Быка.
Ситуация в Донецкой области — последние новости
7 января сообщалось, что россияне оккупировали Новомарково в Донецкой области.
5 января в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщили, что российские захватчики наращивают давление в Покровской агломерации, из-за невозможности давить лобовыми атаками враг пытается действовать обходными путями.
По словам защитников, российские оккупанты, в частности, пытаются обойти агломерацию через Гришино и Родинское.
Также украинские защитники фиксировали попытки россиян действовать малыми группами по шесть-восемь человек с выходом в северном направлении от Покровска.
29 декабря офицер 4-й бригады Национальной гвардии Рубеж Владимир Черняк сообщил, что войска страны-агрессора России возобновили механизированные штурмы с использованием танков на Покровском направлении.