Последствия выясняются. Войска РФ обстреляли Криворожскую ТЭС — глава Днепропетровского облсовета 28 июня, 20:53 Криворожская ТЭС (Фото:via facebook)

Российские оккупанты нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются», — написал он в Telegram.

Он добавил, что оккупанты также из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку Криворожского района. В результате один мужчина пострадал, у него осколочные ранения ноги, уточнил Лукашук.

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Лукашук также сообщил подробности ракетного обстрела Днепра.

«Две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий», — пишет он.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.

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