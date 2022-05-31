«Это затишье перед бурей». Оккупанты медленно продвигаются к границам Днепропетровской области — глава ОВА 31 мая, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Войска РФ медленно продвигаются к границам Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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В Telegram Резниченко призвал жителей области не расслабляться из-за отсутствия воздушных тревог в последнее время.

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«Это затишье перед бурей. Враг, хоть и медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движется к границам нашей области», — пишет он.

Глава ОВА добавил, что украинские военные работают над укреплением оборонных рубежей области и над укреплением системы обороны Украины в целом.

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