«Это затишье перед бурей». Оккупанты медленно продвигаются к границам Днепропетровской области — глава ОВА
Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)
Войска РФ медленно продвигаются к границам Днепропетровской области, сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.
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В Telegram Резниченко призвал жителей области не расслабляться из-за отсутствия воздушных тревог в последнее время.
«Это затишье перед бурей. Враг, хоть и медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движется к границам нашей области», — пишет он.
Глава ОВА добавил, что украинские военные работают над укреплением оборонных рубежей области и над укреплением системы обороны Украины в целом.
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